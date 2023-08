Notizie calcio. Gabri Veiga è sempre più vicino a diventare un calciatore del Napoli: il giovane centrocampista spagnoli spinge per arrivare in azzurro, con i due club che stanno limando i dettagli conclusivi prima della definitiva fumata bianca.

Celta Vigo-Osasuna, Gabri Veiga convocato

Intanto Gabri Veiga è stato convocato da Rafa Benitez per la gara di domani contro l'Osasuna, esordio stagionale in Liga: da capire se il talentuoso calciatore sarà impiegato in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia Celta Vigo.