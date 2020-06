Funerale sorella Gattuso, il mister è crollato in un pianto a dirotto all'uscita del feretro dalla chiesa

Ultime notizie calcio - Momenti difficili per Gennaro Gattuso, che ieri ha dovuto dare il suo ultimo saluto alla sorella Francesca, deceduta a causa di una malattia rara. Nel corso della funzione che si è tenuta a Schiavonea, borgo di pescatori del Comune calabrese di Cogliano-Rossano, il parroco ha letto alcune strofe di una nota canzone di Guccini, "Canzone per un'amica". Stando a quanto raccontato dal collega Antonio Auletta sul proprio profilo Facebook, il tecnico azzurro non ha mai staccato gli occhi dalla bara, salvo poi essere sopraffatto dalle emozioni solo quando il feretro stava per lasciare la Chiesa. Rino, infatti, si è accasciato sulla bara, accarezzato da parenti ed amici che provavano, invano, ad alleviare il suo dolore.

Funerale sorella Gattuso