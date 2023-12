Funerale Antonio Juliano a Napoli: l'ultimo saluto a Totonno, presenti De Laurentiis e Ferlaino | DIRETTA VIDEO

Ultime notizie Napoli - Giornata triste per Napoli che è in lutto, per la scomparsa di Antonio Juliano e in questo momento si stanno svolgendo i funerali in centro città, a Chiaia.

Ecco la diretta:

Funerale Juliano a Napoli: la diretta

12.30 - Terminata la funzione religiosa, il feretro lascia la chiesa tra gli applausi. E parte il coro: "Un capitano, c'è solo un capitano!".

12.21 - All'esterno della chiesa, presenti anche i gruppi organizzati ultras del Napoli per l'ultimo saluto a Juliano

Ultras al funerale di Juliano

12.17 - È arrivato anche l'ex presidente del calcio Napoli, Corrado Ferlaino

12.08 - Arrivato anche il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis al funerale di Juliano

12.01 - Inizia il funerale di Antonio Juliano nella chiesa di San Giuseppe a Chiaia.

Il feretro di Antonio Juliano

12.00 - Presente all'ultimo saluto anche la SSC Napoli, con il ds Mauro Meluso, il capo della comunicazione Nicola Lombardo e l'addetto stampa Guido Baldari

11.52 - Faustino Cané arriva in chiesa e scoppia in lacrime sul feretro di Juliano e si stringe nell'abbraccio alla moglie di Totonno