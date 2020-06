Francia, il quattro giugno il Consiglio di Stato esaminerà il ricorso di tre club contro la chiusura anticipata del campionato

Ultime notizie calcio - Il Consiglio di stato francese ha annunciato che prenderà in esame i ricorsi di Lione, Tolosa e Amiens in merito alla chiusura della stagione in Ligue 1:

“Giovedì 4 giugno, alle 14:00, il Consiglio di Stato esaminerà gli appelli dell’Olympique Lyonnais, del Toulouse Football Club e dell’Amiens Sporting Club. Le società calcistiche chiedono al Consiglio di Stato di rivedere la decisione della Lega calcio professionistica di sospendere i campionati Ligue 1 e Ligue 2 dieci giornate prima della fine delle competizioni.”