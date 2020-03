Francia, morto l'ex CT Hidalgo! Al Marsiglia fu ad un passo dall'allenare Maradona

Ultime notizie calcio - Altra brutta notizia per tutto il mondo del calcio: è morto, all'età di 86 anni, Michel Hidalgo, ex commissario tecnico della Francia con la quale vinse l'Europeo casalingo nel 1984. Nel 1989 era l'allenatore dell'Olympique Marsiglia che sfiorò l'arrivo in terra transalpina di Diego Armando Maradona, all'epoca al Napoli, con l'affare che saltà improvvisamente dopo che sembrava destinato ad avere esito positivo successivamente all'incontro tra l'allenatore ed il fenomeno argentino. Il suo decesso, però, al momento non sembra legato al Coronavirus dal momento che era malato da diverso tempo.

