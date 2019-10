Formazioni ufficiali Spal-Napoli: Ancelotti sceglie Insigne, Mertens e Milik! Novità a centrocampo, out Callejon e Meret

Spal-Napoli, formazioni ufficiali in arrivo. Alle ore 15.00 scenderanno in campo, allo stadio Mazza di Ferrara, Spal e Napoli. I padroni di casa sono alla ricerca disperata di punti per la zona retrocessione mentre gli azzurri di Ancelotti con un successo potrebbero accorciare le distanze da Juve ed Inter.

Spal-Napoli

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI CONTRO LA SPAL

SPAL 3-5-2: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, MIssiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi. A disp: Thiam, Letica, Cionek, Valdifiori, Valoti, Moncini, Floccari, Sala, Felipe, Salamon, Mastrilli. All. Semplici

NAPOLI 4-4-2: Ospina, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo, Elmas, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. A disp: Meret, Karnezis, Maksimovic, Tonelli, Ghoulam, Fabian, Gaetano, Callejon, Lozano, Younes, Llorente. All. Ancelotti

Confermata quindi per la SPAL la grave assenza di Federico Di Francesco, che non ha recuperato.

Calendario Serie A - 9a giornata