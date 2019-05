Football Leader 2019, premio speciale a Gabriel Omar Batistuta! Il leader B al'ex azzurro Corini

Football Leader 2019 si arricchisce di altri premiati prestigiosi. Un premio speciale porterà a Napoli, per la VII edizione della kermesse dell’Assoallenatori, un campione assoluto come Gabriel Omar Batistuta. Insieme a lui un riconoscimento sarà consegnato anche ad Eugenio Corini. Nello specifico, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter Gabriel Omar Batistuta ha vinto il premio speciale “Leader per sempre - Patrimonio del calcio” di Football Leader 2019 con la seguente motivazione: «Bomber implacabile, rappresentazione moderna del ruolo di attaccante, 300 gol in carriera ne hanno fatto un centravanti di razza, di personalità. Le doti tecniche, la potenza, la personalità, la carica emotiva e la passione per il calcio lo hanno elevato a formidabile esempio per tutti i calciatori». L’allenatore del Brescia Eugenio Corini si è invece aggiudicato il premio “Leader Serie B” di Football Leader 2019 assegnato dagli allenatori dell’AIAC “per aver guidato con idee e leadership il Brescia al ritorno in serie A dopo 8 anni e con due turni di anticipo. Corini ha impresso al Brescia una sterzata fondamentale per la cavalcata conclusasi con la vittoria del campionato di serie B in virtù di idee tattiche e personalità da vendere”. Batistuta e Corini ritireranno i rispettivi premi nella cerimonia ufficiale di premiazione che è in programma martedì 4 giugno alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Royal Continental Hotel sul lungomare di Napoli, in una giornata che si chiuderà con la cena di gala presso il prestigioso “D’Angelo Santa Caterina”, con vista mozzafiato sul Golfo. Football Leader 2019 (www.football-leader.it), in programma dal 3 al 5 giugno a Napoli, i cui media partner sono Gruppo Sportnetwork (Corriere dello Sport, Tuttosport e Guerin Sportivo), e Radio Marte (Official Radio) gode di importanti partnership commerciali. Tra esse spicca quella con l’azienda Futura Line, con il marchio Wow, il buono con poco (www.lineawow.eu), un gruppo che si compone di Futura Line Spa, Ariete Srl e Futura Line Industry Srl.