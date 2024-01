Follia in Serie C, il padre di Shpendi invade il campo e dà un pugno all'avversario! | VIDEO

Assurdo quello che è successo al fischio finale di Cesena-Olbia 1-0, ventesima giornata del girone B della Serie C 2023-24. La partita, decisa da un gol di Corazza dopo 19', ha vissuto un finale concitato quando il padre di Cristian Shpendi - attaccante del Cesena - è entrato il campo dalla tribuna per provare ad aggredire il portiere sardo Filippo Rinaldi. Shpendi padre arriva correndo al centro del campo, dove alcuni giocatori e dirigenti stanno parlando dopo la partita: a quel punto arriva a contatto con Rinaldi e lo colpisce con un destro sul volto, per fortuna non centrando con violenza il giocatore.Â

L'aggressore è stato subito fermato da Riccardo Chiarello, centrocampista bianconero, e da altri componenti della panchina cesenate. La furia di Shpendi padre si sarebbe scatenata perché il portiere Rinaldi aveva sferrato un colpo proibito al figlio durante la gara, con la punta del Cesena costretta a uscire per una brutta ferita all’arcata sopracciliare. A questo punto si aspetta il referto dell'arbitro e il verdetto del giudice sportivo ma il Cesena è a rischio multa e/o squalifica del campo.

Ecco il video: