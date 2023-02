Follia a 7Gold, Zuliani e lo studio: "Non mi sembra che il Napoli abbia fatto chissà che in Champions!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Mentre letteralmente tutto il mondo del calcio elogia l'incredibile stagione dei partenopei, c'è in Italia chi ancora sminuisce la squadra di Luciano Spalletti.

Claudio Zuliani e gli altri ospiti di Diretta Stadio su 7 Gold hanno infatti sminuito la prestazione del Napoli agli ottavi di finale di Champions League sul campo del Francoforte, che lo scorso anno ha vinto l'Europa League:

"L'Eintracht ha fatto un tempo intero in dieci, e non è il Manchester City! Leggendo i giornali sembrava che il Napoli avesse fatto un gran trionfo. Tra l'altro espulsione generosa, guarda un po'! Siccome siam qui a dipingere una gran partita del Napoli, come se avesse giocato con una squadra irresistibile, sottolineiamo che han giocato contro una squadra in dieci uomini".

