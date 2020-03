Flashmob musicale con l'inno della Roma, un tifoso della Lazio scende in strada con una spranga e minaccia i dirimpettai! [VIDEO]

Clamoroso quanto successo a Roma: nel pieno dell'emergenza per il Coronavirus, con l'intera Italia in quarantena, è stato organizzato un flashmob musicale nel quartiere Colli Aniene. Alcuni residenti hanno deciso di far riprodurre la canzone di Antonello Venditti "Grazie Roma", inno dei giallorossi" e la cosa non è andata a genio ad un cittadino, evidentemente di fede laziale, che è sceso in strada armato di spranga ed ha minacciato i dirimpettai. Di seguito il video che ha immortalato il tutto pubblicato dal quotidiano romano "Il Messaggero".