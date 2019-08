La Fiorentina corre di più e ad una maggiore velocità, ma il Napoli la spunta: tutti i numeri del match [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Ferma restando la necessità di lavorare sugli errori commessi in quel di Firenze, il Napoli ieri ha portato a casa una vittoria a dir poco importante facendo vedere comunque cose molto interessanti. In fase offensiva e non solo. Al di là di questo, ci sono alcuni parametri fisici che danno ancora maggior valore al successo conseguito ieri.

Statistiche Fiorentina Napoli

Serie A - Come si apprende, infatti, consultando i numeri resi noti dalla Lega Serie A, gli uomini di Carlo Ancelotti hanno totalizzato nell'arco del match 98,2km percorsi, di cui 8,2 in accelerazione, contro i 106 della Fiorentina, che li ha per giunta totalizzati ad una velocità media di 6,5km/h contro i 6 km/h del Napoli. Il migliore tra gli uomini a disposizione di Ancelotti è risultato essere Piotr Zielinski con 10.8 km percorsi contro gli 11.7 di Castrovilli. Per intenderci e sintetizzare: la Fiorentina ha corso di più e ad un ritmo maggiore rispetto ai partenopei che, però, alla fine sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. Facile immaginare che questi numeri possano essere spiegati con una condizione fisica non ancora ottimale.