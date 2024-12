Fiorentina-Napoli vietata ai residenti in Campania! Biglietti settore ospiti in vendita con limitazioni

Fiorentina-Napoli, è ufficiale il divieto di trasferta ai residenti in Campania. I non residenti, tifosi del Napoli in altre Regioni d'Italia, potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti solo con la fidelity card SSC Napoli.

La partita Fiorentina vs Napoli è in programma per sabato 4 gennaio 2025 alle ore 18:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina Napoli vietata ai residenti in Campania

Fiorentina-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania e dunque i tifosi napoletani si vedranno negati l'ennesima trasferta di campionato, alla quale potranno prendere parte solo i napoletani che non risiedono nella regione Campania.

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina con la quale viene resa nota la decisione, in attesa dell'ufficialità con atto del Prefetto di Firenze.

"In attesa di ulteriori comunicazioni da parte delle Autorità competenti, l’inizio della vendita del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è programmato per le ore 15:00 del 30/12/2024. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 03/01/2025 per i soli possessori di fidelity card del SSC NAPOLI non residenti in Campania".