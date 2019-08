Notizie Calcio Napoli - Esordio in casa della Fiorentina per il Napoli in Serie A, con gli azzurri che faranno visita alla nuova Viola allenata da Vincenzo Montella.

E' una gara molto sentita in terra toscana in virtù del fatto che sarà la prima per la nuova proprietà di Rocco Commisso.

Biglietti Fiorentina-Napoli settore ospiti, il prezzo

Il club viola, sul proprio sito ufficiale, ha reso noti quelli che sono i prezzi dei tagliandi, con un biglietto nel settore ospiti che costerà 35 €, mentre la prevendita inizierà il 19 agosto.