Serie A, gli arbitri: Fiorentina-Napoli con Abisso e Chiffi al VAR! Juve-Inter a Calvarese

Ultime notizie Napoli. Fiorentina-Napoli è la penultima partita del campionato di Serie A. Gli azzurri sono obbligati alla vittoria per un piazzamento sicuro in Champions League, mentre i viola sembrano ormai sicuri della salvezza e potrebbero avere meno motivazioni. Ecco chi arbitri che dirigeranno il match domenica mattina.

Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli arbitro

Fiorentina-Napoli, la partita si gioca domenica 16 maggio alle ore 12:30. Ecco gli arbitri

Arbitro: ABISSO

Guardalinee: TEGONI – MONDIN

Quarto uomo: SACCHI

VAR: CHIFFI

Assistente al VAR: COSTANZO

Arbitri Serie A 37a giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 16 maggio.



BENEVENTO – CROTONE h. 15.00

GIACOMELLI

LIBERTI – LO CICERO

IV: FOURNEAU

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO



GENOA – ATALANTA Sabato 15/05 h. 15.00

MARINELLI

DEI GIUDICI – PAGNOTTA

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI



H. VERONA – BOLOGNA Lunedì 17/05 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – YOSHIKAWA

IV: ILLUZZI

VAR: GHERSINI

AVAR: GALETTO



JUVENTUS – INTER Sabato 15/05 h. 18.00

CALVARESE

LONGO – VALERIANI

IV: GUIDA

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI



MILAN – CAGLIARI h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: VALERI

AVAR: PRETI



PARMA – SASSUOLO h. 18.00

PICCININI

CAPALDO – MARGANI

IV: PRONTERA

VAR: MARESCA

AVAR: PASSERI



ROMA – LAZIO Sabato 15/05 h. 20.45

PAIRETTO

BINDONI – RANGHETTI

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI



SPEZIA – TORINO Sabato 15/05 h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO



UDINESE – SAMPDORIA h. 15.00

GARIGLIO

MUTO – MOHTAR

IV: ROS

VAR: ABBATTISTA

AVAR: TOLFO