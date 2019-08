Fiorentina-Napoli, CorSport: Milik sulla via del recupero! Sensazioni ottimistiche, a Firenze ci sarà

Manca ormai una settimana all'inizio del campionato, con gli azzurri che aprono la Serie A 2019/2020 a Firenze per un Fiorentina-Napoli di tutto rispetto. Sabato ore 20.45 tutti in campo, con Carlo Ancelotti che da questa settimana si aspetta i rinforzi sul calciomercato. Intanto ieri doppia seduta in campo di avvicinamento alla sfida con i viola.

L’ultima fatica, quella più dura, comincia al mattino e finisce nel tardo pomeriggio, un po’ prima dell’imbrunire, quando si avvicina la domenica di vacanza, libertà assoluta, prima che si entri nella settimana che porti al tourbillon del campionato e poi delle coppe: è il momento del lavoro tattico, dopo aver fatto il pieno, e dunque in due sedute si procede con i sistemi di gioco, le soluzioni offensive, i movimenti difensivi, tutto ciò che fa squadra secondo il codice-Ancelotti e che viene provato nel corso di partitine a campo ridotto. Milik sta meglio, non sta ancora benissimo, però sta in disparte, in quello che va definito differenziato, ma le sensazioni per Firenze, dove si giocherà tra sei giorni nell’anticipo serale di sabato, sono buone, almeno incoraggianti, certo ottimistiche pure per il centravanti polacco. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.