Il Napoli stende la Fiorentina per 4-3, telecronaca da brividi di Carmine Martino! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Una prima giornata di campionato memorabile per i tifosi del Napoli e, più in generale, per tutti gli appassionati di calcio quella di ieri sera, con il Napoli che si è imposto per 4-3 sul campo della Fiorentina al termine di un match molto combattuto, equilibrato e vibrante.

Fiorentina Napoli Carmine Martino

Non ce l'ha fatta a contenere le emozioni in radiocronaca Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, l'emittente ufficiali del club azzurro, che è esploso ad ogni gol messo a segno dalla banda di Ancelotti ma che ha avuto inevitabilmente una reazione commovente al secondo centro personale di Lorenzo Insigne che ha consegnato la vittoria ai partenopei. Clicca sul video in allegato per rivivere le emozioni del suo racconto che, come accade praticamente per ogni singolo match del Napoli, ha tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi, desiderosi di conoscere le novità in tempo reale che arrivavano da Firenze.