Ultime calcio - La Lazio può dire addio alla qualificazione in Champions League, o quasi. Solo la matematica la tiene ancora in corsa ma, con la sconfitta di questa sera a Firenze, contro la Viola, per 2 a 0 con doppietta di Vlahovic, la squadra di Inzaghi resta a 64 punti a -5 da Milan e Juventus e -6 dal Napoli che ha battuto questo pomeriggio lo Spezia.

