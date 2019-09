Fiorentina-Juve, Il Giornale svela: Sarri cambia l'hotel per scaramanzia

Non è vero ma ci credo, si dice. O semplicemente ci si crede eccome. E Maurizio Sarri, probabilmente, è uno di questi. Così come riferisce Il Giornale oggi in edicola, in vista del match di oggi a Firenze, il tecnico ha deciso di evitare l'hotel che aveva portato alla sconfitta col Napoli nell'anno della tirata corsa scudetto.

Fiorentina-Juve, Sarri cambia hotel a Firenze

Ma è in generale il bilancio intero a non far sorridere: tre pareggi e una sconfitta tra Napoli ed Empoli. Così la decisione per lui inevitabile. Come riport ail quotidiano, è per questo che il mister ha optato per una struttura differente da quella utilizzata in precedente. Anche perché oggi si tratterà dell'esordio assoluto in panchina dopo aver saltato Parma e il big match col Napoli causa polmonite.