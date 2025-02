Fiorentina, infortunio Gudmundsson: si teme il peggio

Brutte notizie per la Fiorentina e per Gudmundsson che si è infortunato nuovamente. Una tegola per la squadra viola che ha perso il proprio giocatore in campo nel secondo tempo e costretto a dover dare forfait dopo nemmeno 20 minuti.

Queste le parole dell'allenatore Raffaele Palladino:

"Oggi è stato sfortunato, è entrato e si è fatto male alla schiena. Non riesce a trovare continuità... Cerco di recuperarlo e metterlo in condizione ma gli gira anche male. Noi abbiamo bisogno del miglior Gudmundsson. E oggi abbiamo perso anche un cambio".