Fiorentina, il discorso di Commisso ai giocatori: "Vado a salutare Joe, torno presto"

Ultime calcio - Un saluto alla squadra, prima di partire per New York, per seguire, martedì negli Stati Uniti, il funerale di Joe Barone. Rocco Commisso è passato al Viola Park per salutare calciatori e staff della Fiorentina, prima dell'allenamento di questa mattina, come si vede in un video diffuso sui profili social del club viola:

Commisso discorso alla Fiorentina