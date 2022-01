Fiorentina, i convocati di Italiano per Napoli: prima chiamata per Piatek, fuori Martinez Quarta

Ultime notizie calcio Napoli - La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati che partiranno alla volta di Napoli, dove domani affronteranno gli azzurri di Luciano Spalletti in una gara valevole per la Coppa Italia. Prima chiamata per il nuovo attaccante viola Piatek, mentre manca dall'elenco Martinez Quarta.

Fiorentina-Napoli, i convocati di Italiano

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Vlahovic