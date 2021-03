Fiorentina, due fratelli spagnoli truffano il club per 1,6 milioni di euro!

Ultime notizie calcio - Due fratelli spagnoli di 63 e 65 anni, Antonio ed Eduardo Luque Guerrero, sono stati citati a giudizio dalla pm Ester Nocera per aver truffato la Fiorentina per un milione e 600mila euro. I due, attraverso una incursione hacker, si sarebbero intromessi in una transazione tra la Perform Investment Ltd, la società che gestisce DAZN, e la Fiorentina, sostituendo l'IBAN ed inserendo il loro. Il tutto è stato poi svelato nel momento in cui la Viola ha denunciato non aver ricevuto alcun bonifico.