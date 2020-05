Fiorentina, da venerdì gli allenamenti! Test sul coronavirus saranno effettuati a casa

Ultime notizie calcio - Alla spicciolata le varie squadre di Serie A stanno organizzandosi per poter tornare ad allenarsi, seppur con sedute ancora inviduali e non ancora di gruppo. Stando a quanto riportato da FirenzeViola, la Fiorentina ha in programma di ripartire venerdì 8 maggio ma solamente dopo un ciclo collettivo di test sul virus che inizierà domani, e si protrarrà anche per la giornata di giovedì, così da avere il benestare sanitario per riprendere. Tali test, però, saranno effettuati a domicilio, presso le abitazioni dei calciatori, per tutelare il centro sportivo "Davide Astori" e consentirvi l'accesso solo nel momento in cui ci sarà la certezza che non ci siano contagiati da Coronavirus nella squadra allenata da Iachini.