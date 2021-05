Fiorentina, Biraghi: "Complimenti al Napoli, non era facile vincere contro di noi! Merita la Champions League"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ribery è un giocatore che ha fatto la storia del calcio e vinto tanto, è giusto che abbia rispetto. E' stato un idolo per tanti di noi, è bello per me giocarci insieme e per calciatori come Insigne affrontarlo. Dobbiamo fare i complimenti al Napoli, ha fatto una buona partita. Non è facile vincere contro di noi, stiamo facendo bene in questo periodo ed abbiamo trovato una certa identità. Merita di andare in Champions League il Napoli, complimenti a loro. Non è mai bello perdere, anche ad obiettivo raggiunto. Iachini? E' stato mandato via troppo presto, non avevamo avuto tempo a sufficienza per lavorare insieme. Quando è tornato la situazione era drammatica, c'era un fattore mentale ancora più importante di quello legato al campo. Avevamo perso autostima, tutto. Il mister è stato bravo a farci lavorare ed a farci stare sereni. La salvezza è merito suo, gliene saremo sempre grati. Vediamo cosa accadrà a fine campionato. Litigio con Gattuso? Rino è molto passionale, io anche. Sono cose che capitano in campo, finisce sempre tutto lì".