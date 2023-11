Fiorello chiama Spalletti in diretta, promessa fantastica con Totti | FOTO

Divertente siparietto in diretta durante Viva Rai 2 condotto da Fiorello. Il conduttore fa entrare Francesco Totti in studio e poi chiama al telefono Luciano Spalletti. Il mister si saluta con l'ex capitano della Roma e gli promette di incontrarsi settimana prossima quando l'Italia sarà a Roma per giocare contro la Macedonia:

"Sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare tutti gli amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù. Faremmo una cosa bellissima, anche per donarla un po' agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare una cena soli io e lui, sarebbe meglio andare a donare questo momento del nostro incontro a tanti bambini".