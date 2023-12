Finale Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca può fare il bis italiano: è in gara con Wanda Nara, ecco come votare

La diciottesima edizione di "Ballando con le Stelle", in onda su Rai 1, programma condotto da Milly Carlucci, è giunto alla finale e tra i favoriti alla vittoria c'è il ballerino napoletano, nonché grande tifoso azzurro, Pasquale La Rocca. Con lui, in gara, Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi.

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca può fare il bis

Il ballerino Pasquale La Rocca, che è originario di Casoria, comune di Napoli, vanta una carriera internazionale fatta di studio, sacrifici e grandi soddisfazioni. Pasquale La Rocca, infatti, ha ha già vinto due edizioni di Ballando con le Stelle in Irlanda e una in Belgio, oltre quella della scorso anno in Italia.

Per poter votare la coppia La Rocca-Nara, si può andare sulla pagina social di 'Ballando con le Stelle' dalle ore 20, quando verranno pubblicate le foto dei partecipanti.

Si dovrà votare per 3 volte per le manche eliminatorie.

