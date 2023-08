FilmAuro, bilancio per ADL ancora in rosso: -66 mln, Napoli e Bari valgono l'89% dei conti

Notizie Calcio - È stato un anno straordinario per Aurelio De Laurentiis tra lo storico scudetto del Napoli e la grande cavalcata anche col Bari in Serie B con la promozione persa soltanto alla fine ai playoff, tuttavia ci sono anche cattive notizie per l’imprenditore.

Bilancio Filmauro

Come infatti riporta Calcio&Finanza, chiude in perdita il bilancio della FilmAuro. Dopo il rosso di 34,7 milioni nel 2020 e di 66 milioni nel 2021, i conti non tornano anche nel 2022 con una perdita pari a 66 milioni. Il fatturato è calato di circa il 21%, passando da 245,2 a 193,8 milioni di euro.

“Il decremento netto dei proventi (Euro 51 mln. circa) è attribuibile, prevalentemente, alle minori plusvalenze realizzate dalla partecipata SSC Napoli S.p.A. e SSC Bari S.p.A. (Euro 38 mln. circa) oltre che dai minori proventi, rivenienti sempre dalle medesime partecipate, per i diritti TV (Euro 34 mln. circa)”, si legge nel bilancio come riporta il quotidiano sportivo-economico.

SSC Napoli

De Laurentiis

Le due società di ADL, SSC Napoli e SSC Bari appunto, valgono quindi l’89% dei conti. Le restanti attività del gruppo invece, collegate alla produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, pesano appena il 4%, registrando comunque un piccolo aumento rispetto all’esercizio precedente (3%)”.