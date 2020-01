Fiocco azzurro in casa Allan, è nato il terzogenito! SKY: può volare in queste ore in Brasile [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Difficilmente sarà del match in Napoli-Juventus il centrocampista brasiliano, Marques Allan. Ad influire nella sua assenza non solo il risentimento muscolare che continua a dargli fastidio, ma anche una lieta notizia per la sua vita personale.

Allan è diventato papà per la terza volta

Allan è infatti diventato nuovamente papà, con la sua Thais che ha partorito il terzogenito. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, in queste ore potrebbe lasciare Napoli: Allan è probabilmente in partenza per il Brasile per il suo maschietto Matteo.