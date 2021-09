Ultime calcio - Non sta andando nel migliore dei modi l'avventura di Maurizio Domizzi come allenatore della Fermana. Dall'inizio della stagione, infatti, non è ancora arrivata una vittoria e ieri contro il Modena è arrivata una sonora sconfitta per 4-0 in casa. La società marchigiana sta dunque pensando all'esonero dell'ex giocatore dell'Udinese. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito.