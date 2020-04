Feltri choc contro i meridionali, edicola a Napoli risponde: "Da oggi non sarà più in vendita il quotidiano Libero, siamo inferiori" [FOTO]

Notizie Coronavirus - Coronavirus, follia del direttore del quotidiano Libero negli ultimi giorni. Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha postato diversi messaggi choc contro il sud Italia attaccando i meridionali.

Vittorio Feltri

Libero, Feltri contro i meridionali

"Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perchè subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori. Manca soltanto la Lombardia per creare una frattura tra le due Italie divise da una antipatia reciproca che si era sopita e che le polemiche sul virus hanno risvegliato in modo drammatico. Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata".

Queste alcune delle accuse choc di Vittorio Feltri in un momento storico tragico per l'Italia, il direttore di Libero ha ribadito più volte come al Sud fossero felici per le morti per Coronavirus in Italia.

Feltri choc contro il Sud Italia, la risposta delle edicole meridionali

Intanto, dopo che il presidente CNODG, Carlo Verna, è intervenuto di persona, sono arrivate iniziative importanti al Sud Italia da parte di alcune edicole. A Napoli, spunta un messaggio di un edicola che scrive:

"Da oggi, 23 aprile 2020, non è più in vendita il Quotidiano Libero. Essendo meridionali inferiori, non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata giornalistica indipendente! Ci voglia scusare il direttore Feltri".