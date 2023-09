Fase difensiva da horror, gol presi in fotocopia e l'alibi Juan Jesus: è davvero "sempre" colpa sua?

Notizie calcio. In casa Napoli è finita sotto la lente d'ingrandimento la fase difensiva della squadra di Garcia, apparsa lenta e macchiosa con delle praterie concesse agli avversari. Vero che la cessione di Kim ha cambiato gli equilibri, ma ciò che balza all'occhio è la fragilità di un reparto che fino alla scorsa stagione sembrava una macchina perfetta.

Difesa Napoli in difficoltà, solo "colpa" di Juan Jesus?

In questo avvio di stagione sono 6 i gol subiti in 5 partite, molti dei quali avvenuti con il medesimo svolgimento: mancata copertura, difesa che collassa e l'uomo libero in area di rigore che ribadisce alle spalle di Meret. Un film che sta, purtroppo, diventando una consuetudine e che in molti imputano alla poca brillantezza di Juan Jesus (in attesa che si palesi il nuovo acquisto Natan).

Ma è davvero sempre colpa di Juan Jesus se la fase difensiva sta facendo acqua da tutte le parti? Oppure è la stessa fase difensiva azzurra (compresi centrocampisti ed attaccanti) a non girare a dovere? Proviamo ad analizzare le reti prese da partenopei in questo inizio di campionato:

Frosinone-Napoli 1-0 (7' rig. Harroui) : clamorosa ingenuità di Cajuste che atterra l'avversario in area di rigore, dal dischetto Harroui non sbaglia e porta momentaneamente i ciociari (gara poi finita 3-1 per il Napoli)

: clamorosa ingenuità di Cajuste che atterra l'avversario in area di rigore, dal dischetto Harroui non sbaglia e porta momentaneamente i ciociari (gara poi finita 3-1 per il Napoli) Napoli-Lazio 0-1 (30' Luis Alberto) : Felipe Anderson sfonda sulla sinistra contro un mal posizionato Mathias Olivera. Juan Jesus raddoppia in preventiva ma resta nella terra di nessuno, lasciando libero il filtrante per Luis Alberto (lasciato solo da Anguissa che si ferma) che tutto solo davanti a Meret gira in rete di tacco.

: Felipe Anderson sfonda sulla sinistra contro un mal posizionato Mathias Olivera. Juan Jesus raddoppia in preventiva ma resta nella terra di nessuno, lasciando libero il filtrante per Luis Alberto (lasciato solo da Anguissa che si ferma) che tutto solo davanti a Meret gira in rete di tacco. Napoli-Lazio 1-2 (52' Kamada) : il giapponese riceve palla il limite dell'area dopo il velo di Luis Alberto senza che nessuno si contrapponga (Rrahmani resta a distanza), arrivato in area sul limite sinistro libera il mancino che passa vicino alle gambe di Juan Jesus per insaccarsi nell'angolino sinistro di Meret. Difesa posizionata male e collassata sulla ripartenza laziale.

: il giapponese riceve palla il limite dell'area dopo il velo di Luis Alberto senza che nessuno si contrapponga (Rrahmani resta a distanza), arrivato in area sul limite sinistro libera il mancino che passa vicino alle gambe di Juan Jesus per insaccarsi nell'angolino sinistro di Meret. Difesa posizionata male e collassata sulla ripartenza laziale. Genoa-Napoli 1-0 (40' Bani) : corner dalla destra, spinta evidente (non sanzionata) su Anguissa che cade al suolo e sfera che arriva sul secondo palo. Juan Jesus si lascia sfuggire Bani che tutto solo non deve fare altro che spingere in rete.

: corner dalla destra, spinta evidente (non sanzionata) su Anguissa che cade al suolo e sfera che arriva sul secondo palo. Juan Jesus si lascia sfuggire Bani che tutto solo non deve fare altro che spingere in rete. Genoa-Napoli 2-0 (56' Retegui) : ancora sugli sviluppi di un corner dalla destra, Meret smanaccia e la sfera arriva a Strootman. La difesa azzurra sale in ritardo e non reagisce (c'è Juan Jesus davanti all'olandese) con il centrocampista che gira in mezzo per il solissimo Retegui che segna facilmente.

: ancora sugli sviluppi di un corner dalla destra, Meret smanaccia e la sfera arriva a Strootman. La difesa azzurra sale in ritardo e non reagisce (c'è Juan Jesus davanti all'olandese) con il centrocampista che gira in mezzo per il solissimo Retegui che segna facilmente. Braga-Napoli 1-1 (84' Bangna): uscita palla al piede senza senso di Ostigard che perde la sfera sulla mediana, cross dalla destra nel cuore dell'area per Bangna che di testa supera Meret. Il giocatore del Braga prende il tempo a Juan Jesus che si ferma a chiedere il fuorigioco e perde totalmente l'uomo in marcatura.

Intanto proprio Juan Jesus ha risposto alle critiche, dimostrando di avere spalle larghe e di essere uomo spogliatoio come pochi. Lo chiediamo a voi: è davvero il brasiliano l'unico responsabile per le problematiche difensive?