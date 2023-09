Juan Jesus a Sky: "Troppe polemiche, il gruppo è unito! Criticate me e non i ragazzi, ma faccio il meglio per la maglia. Su Garcia e la difesa..."

Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’importante era vincere e fare i tre punti. Conosciamo il momento, abbiamo vinto e fatto il nostro dovere. Sofferenza in partita? Dobbiamo essere più compatti, ci sta soffrire soprattutto in Champions. L’importante però è fare punti per passare il girone”.

Sulla fase difensiva rispetto al passato: “Ogni allenatore ha il suo metodo di lavoro. Il mister ci chiede di stare più compatti e vicini per poi sfruttare le ripartenze con Osimhen e Kvara. Soffrire insieme ci sta, l’importante è fare i tre punti”.

Sui rumors: “La gente fa troppa polemica. Questo è un gruppo fatto di bravi ragazzi, io sono più grande ed ho le spalle larghe. Ho subìto delle critiche, ma lasciate stare i ragazzi. Io faccio del mio meglio per difendere la maglia del Napoli”.