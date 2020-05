Fase 2, stamattina tante partenze da Milano Centrale [FOTO]

Coronavirus, via alla Fase 2: a Milano stamani le prime file di un centinaio di persone in coda alla stazione Centrale ai controlli per accedere ai treni. Hanno cambiato volto, rispetto a come si era abituati a vederle nelle ultime settimane, anche le strade di Milano, dove sono tornate le auto, anche se in misura minore a quanto si temeva per l'inizio della Fase 2. Intorno alle 9:00 si sono viste di nuovo auto in coda a qualche semaforo e si sono sentiti i clacson. A riportarlo è l'edizione online de Il Messaggero.