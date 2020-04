Fase 2, il ministro Boccia: "Dal 4 maggio non c'è ritorno al passato, no a cene e vita sociale"

Ultime notizie calcio. «Le linee guida saranno valide per tutti. Se qualche Regione, nell'ambito della sua discrezionalità sul territorio, vorrà imporre criteri più restrittivi, ad esempio l'istituzione di una zona rossa per stroncare un nuovo focolaio, potrà farlo». A dirlo, in una intervista a Repubblica, è il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Alla domanda se il 4 maggio si potrà uscire senza autocertificazione, Boccia spiega: «Non è stata presa alcuna decisione, lo stabilirà come sempre il cdm. Dal 4 maggio non c'è il ritorno al passato, perché il nostro passato, finché esiste il virus, non tornerà. La nuova normalità prevede ancora tanta pazienza, autocertificazione compresa. Chi non rientra nelle categorie che ripartono è ancora a rischio contagio». A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino.