Fase 2 a Napoli, ecco come ripartirà la città! Negozi aperti e nuove disposizioni per le spiagge

Notizie - Tra lunedì 18 maggio e giovedì 21. E' questo l'arco di tempo in cui la Campania ripartirà per questo nuovo step della fase 2. Ristoranti, stabilimenti balneari e altre attività, infatti, diversamente da altri esercizi come parrucchieri e barbieri, ritorneranno in pista soltanto verso il fine settimana come annunciato dal governatore Vincenzo De Luca.

Fase 2 a Napoli, ecco le direttive di De Luca

Nel frattempo, spiega Il Mattino oggi in edicola, resta d'obbligo l'uso delle mascherine e lo sarà almeno per un'altra settimana. Ma domani ci sarà il via libera alla stragrande maggioranza della attività commerciali. L'orario sarà libero e totale e andrà dalle 07.00 del mattino alle 23.00 con la possibilità di restare aperti anche nei giorni festivi.

Per quanto riguarda il servizio ai tavoli per bar e pasticcerie, i tavoli devono essere disposti in maniera che sia garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti.

Capitolo spiagge: non si va verso i 10 metri di distanza per ombrellone ma verso gli 8.5 o i 9. Sembra poco ma non lo è, dal momento che garantirebbe una distanza di circa 3 metri tra una postazione e l'altra. Un mezzo metro che farebbe la felicità dei titolari dei lidi. "Le nostre coste non sono come quelle venete o romagnole", ha evidenziato ieri De Luca.