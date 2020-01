Fallo di mano, Marelli spiega: "Non è sempre involontario un fallo di mano dopo che il pallone è rimbalzato su altra parte del corpo: ecco perché"

Ultime notizie calcio Napoli - Ha suscitato non poche polemiche il calcio di rigore concesso al Perugia nel finale del primo tempo per il tocco di mano di Elseid Hysaj. Stando a quanto spiegato da Luca Marelli, ex arbitro, sul proprio portale, non sempre il tocco con un'altra parte del corpo pulisce il contatto con un braccio. Ecco quanto si legge:

"Non è di per sé automaticamente involontario un fallo di mano che avviene dopo che il pallone è rimbalzato su altra parte del corpo. Va sempre considerata la conguità della posizione delle braccia in relazione al movimento che il calciatore sta effettuando".

Insomma, per intenderci, il movimento di Hysaj potrebbe essere stato considerato non congruo.