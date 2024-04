Ultim'ora Napoli: Giovanni Manna nuovo direttore sportivo! Dopo le notizie circolate nei giorni scorsi arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato.

Manna al Napoli

Ormai non ci sono più dubbi sull'arrivo di Manna al Napoli. Così come annuncia Romano, Giovanni Manna firmerà un contratto quinquennale con il Napoli come nuovo direttore sportivo. "Tutti i documenti sono pronti. Lascerà la Juventus a fine stagione, come previsto".