Fabian Ruiz convocato dalla Spagna Under 21 per i campionati Europei. Il centrocampista azzurro è stato inserito dal Ct De La Fuente nella lista dei calciatori che prenderanno parte alla competizione che si svolgerà in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno.

Fabian Ruiz giocherà con la Spagna Under 21 proprio contro l'Italia (affrontando il suo compagno nel Napoli Alex Meret) nella prima sfida dell'Europeo che si disputerà domenica 16 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna (ore 21).