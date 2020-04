Fabian ringrazie tutti per gli auguri: "Grazie, è stato un giorno speciale" [FOTO]

Ultime calcio Napoli - Ieri Fabian Ruiz ha compiuto 24 anni e, durante l'emergenza per il Coronavirus, ha festeggiato in casa insieme alla sua compagna. Sui social ha pubblicato qualche scatto e un messaggio di ringraziamento:

"Grazie a tutti quelli che ieri hanno dedicato un po' di tempo a me per gli auguri. Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per avermi fatto sentire la propria vicinanza in questo giorno così speciale. E, ovviamente, grazie a te Lulu per tutto quello che hai fatto per rendere questo giorno ancora più speciale. E' stata una giornata piena di gioia. Ancora grazie a tutti".