Fabian ko, Cronache di Napoli: tra qualche giorno verrà valutato, sono noie muscolari messe in conto dallo staff

Notizie calcio Napoli - Altra tegola per il Napoli in questa prima fase di preparazione. Dopo Manolas, problemi fisici anche per Fabian come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Lo spagnolo ha accusato un problema di natura muscolare. Si tratta di un affaticamento causato dal lungo periodo di inattività: adesso dovrà osservare un breve periodo di riposo. Tra qualche giorno lo staff medico valuterà per poter indicare tempi certi per il recupero. Si tratta di noie muscolari messe in conto dallo staff, non ci sono particolari preoccupazioni"