Everton, scoppia il caso Kean: in arrivo una multa salatissima per il giocatore!

Ultime notizie calcio Napoli - A dir poco avara di emozioni e di gioie la prima parte di questa avventura all'Everton di Moise Kean che, arrivato a Liverpool con grosse aspettative, non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli trovando molte difficoltà ad adattarsi al calcio inglese. Nelle ultime ore il suo nome non solo è stato accostato, in chiave mercato, al Napoli ma ha sollevato anche un polverone in Inghilterra. L'ex Juventus, infatti, ha violato la quarantena organizzando un party con molte altre persone. Sui social sono circolati i video della festa. Il club si è prima detto "inorridito" per questo gesto sconsiderato ed ora, stando a quanto riportato dalla stmapa inglese, starebbe valutando di multare il ragazzo per un ammontare pari a 160mila sterline (pari a circa 182mila euro).

Moise Kean Everton