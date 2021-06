Notizie calcio. L'addio di Carlo Ancelotti dall'Everton ha letteralmente scioccato due dei principali protagonisti della squadra inglese, ovvero Richarlison e James Rodriguez. I due non hanno preso bene la notizia dell'addio dell'allenatore e ora il futuro di entrambi è più che in bilico con The Athletic che riporta la volontà dei giocatori di chiedere la cessione ai Toffees.