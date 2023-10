Eurorivali, Real Madrid primo in campionato, Union Berlino ko: i risultati

Questi i risultati nei rispettivi campionati delle avversarie del Napoli nel Girone C di Champions League:

Eurorivali risultati

L'Union Berlino è stato sconfitto in trasferta dal Borussia Dortmund per 4-2 (gol di Trimmel e Bonucci su rigore). L'Union è tredicesimo nella Bundesliga con 6 punti in 7 giornate.

Il Real Madrid ha battuto l'Osasuna allo Stadio Bernabeu per 4-0 (doppietta di Bellingham, Vinicius, Joselu). Il Real guida la Liga con 24 punti dopo 9 giornate.

Il Braga affronterà stasera il Rio Ave allo Stadio Municipal nell'ottava giornata della Primera Liga.

