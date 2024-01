Eurorivali - Crollo del Barça in Supercopa a Riyad: 4-1 e tripletta Vinicius Jr, trionfa il Real Madrid

Ultime news Eurorivali - Brutta serata e pesante sconfitta per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Perché s'è giocata questa sera in Arabia Saudita (anche alcuni dirigenti del Napoli in tribuna ad assistere, appena arrivati a Riyad per la Supercoppa Italiana) la finale della Supercoppa di Spagna fra Real Madrid e Barcellona.

Il Clasico a Riyad è terminato col 4-1 per la squadra di Ancelotti: mattatore, Vinicius Jr, autore di una tripletta che mette in discesa la gara: segna al 7' e al 10' i primi due gol, la blinda su rigore al 39' dopo il gol dell'illusione di Lewandowski al 33'. Nella ripresa, chiude i conti Rodrygo al 64'. E nel finale, espulso anche Araujo per i blaugrana al 71'.