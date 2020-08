Europa League: l'Inter vince 2-0 e supera il Getafe, successo anche per il Manchester United

Ultime notizie calcio - Una vittoria tanto sofferta quanto importante per l'Inter, che ha archiviato la pratica Getafe con un netto 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Romelu Lukaku e di Eriksen, che è entrato dalla panchina ed ha deciso la sfida. Tanta sofferenza, però, come detto, per gli uomini di Conte nel secondo tempo, con gli spagnoli che hanno fallito anche un calcio di rigore al 76' sul punteggio di 1-0 con il capitano Molina. I nerazzurri staccano dunque il biglietto per i quarti di finale. 2-1 facile, invece, per il Manchester United contro il LASK dopo il 5-0 dell'andata.