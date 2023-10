Euro 2032 in Italia: tra gli stadi candidati c'è anche il Maradona di Napoli

Ieri è arrivata l'ufficialità dell'assegnazione a Italia e Turchia dell'Europeo 2032. Per il bel Paese è la terza volta (dopo 1968 e 1980), mentre per la Turchia è la prima volta con Euro 2032. Adesso è caccia agli stadi ospitanti. Ci sarà una specie di messa in gara delle dieci città, che dovranno presentare i loro progetti entro la fine del 2026.

Euro 2032 Italia-Turchia: si candida lo stadio Maradona di Napoli

Come conferma l'edizione odierna de Il Mattino,

"Tra le candidate finaliste Roma (sede della finale, mentre a Istanbul verrà disputata la gara inaugurale), Milano, Torino, Napoli e Firenze. Il dossier della candidatura italiana presenta un ventaglio di dieci città: oltre a quelle, Bologna, Verona, Genova, Bari e Cagliari".

Insomma, c'è anche la candidatura dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli (e parte fra le favorite).

Con Gravina che ha rivelato: "Nella candidatura tre stadi sono stati considerati in modo positivo, ne mancano due-tre. Confidiamo nell'appoggio di tutti, a cominciare dal governo. Ben venga un commissario straordinario per gli stadi ma non ci si illuda che basti".