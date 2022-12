Euro 2024, primi lavori allo stadio Maradona per Italia-Inghilterra: stanziata questa cifra

Ultime notizie Napoli - Italia-Inghilterra, valida per il primo turno di qualificazione a Euro 2024, si disputerà in città, a Napoli, all'impianto di Fuorigrotta. E allora il 23 marzo 2023 lo stadio Maradona avrà le tinte azzurre, della Nazionale: non succedeva da un bel po' di tempo. Per questo motivo, partono i lavori di ristrutturazione.

Lavori allo stadio Maradona: il motivo

Dei lavori di ristrutturazione allo stadio Maradona per Italia-Inghilterra, ne parla il Corriere del Mezzogiorno:

"La Giunta regionale della Campania ha deliberato oggi lo stanziamento di 500 mila euro per i lavori di ristrutturazione previsti all’interno dello stadio «Maradona» di Napoli, in vista dell’incontro internazionale di calcio tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo (Euro 2024). La Giunta regionale ha approvato inoltre la delibera con cui si assegnano 9,5 milioni di euro per finanziare interventi e progetti volti alla promozione della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, prevedendo le seguenti azioni finanziabili: percorsi di socializzazione; interventi sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa; interventi volti alla formazione dei nuclei familiari; interventi di residenzialità e per l’abitare".