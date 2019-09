Questa sera tre azzurri erano impegnati con le rispettive nazionali nei match di qualificazione ad Euro 2020. Novanta minuti per Manolas con la sua Grecia nel match contro il Liechtenstein, solo panchina per Fabian Ruiz e Meret impegnati rispettivamente con Spagna e Italia contro le Isole Far Oer e la Finlandia.

Questi i risultati:

Grecia - Liechtenstein 1-1

Spagna - Far Oer 4-0

Finlandia - Italia 1-2