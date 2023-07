ESPN premia Di Lorenzo: "Leadership e comprensione tattica, la sua versatilità sarà utile anche a Rudi Garcia"

Notizie Napoli calcio. Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, è stato inserito da ESPN nella top 10 dei migliori laterali destri dell'ultima stagione.

Ecco quanto scritto da ESPN su Di Lorenzo, che si posiziona all'ottavo posto di questa particolare graduatoria:

Contrariamente a molti altri terzini, Di Lorenzo non è uno specialista in una particolare area. Può difendere, progredire nel possesso, giocare dentro, stare fuori, sovrapporre le sue ali e più o meno tutto ciò che vorresti trovare nella cassetta degli attrezzi di un terzino destro di prima classe. È tra i migliori passanti progressivi e combinati nel calcio in questo momento grazie alla sua comprensione tattica. Potrebbe non essere stato in grado di mostrare tutti i suoi strumenti regolarmente durante la campagna del Napoli, ma Di Lorenzo è stato comunque cruciale nel successo della squadra guidata da Luciano Spalletti, portando alla fine la squadra come capitano al primo scudetto del Napoli in oltre tre decenni.

Aspettative per il 2023-24:

La versatilità di Di Lorenzo potrebbe offrire a Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, numerose opzioni tattiche. Inoltre, Garcia può contare su Di Lorenzo come figura di leadership all'interno dello spogliatoio mentre cercano di difendere la loro corona di Serie A. Dato che si sta avvicinando ai 30 anni, Di Lorenzo non sembra rallentare un po 'e se lo facesse, potrebbe ancora fare affidamento sulla sua consapevolezza tattica e potenzialmente spostarsi in una posizione di difensore centrale, che ha giocato in alcune occasioni sotto Roberto Mancini nella squadra nazionale italiana.