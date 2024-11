Primo gol in Liga per Walid Cheddira! L'attaccante marocchino di proprietà del Napoli sta giocando in prestito all'Espanyol e oggi ha segnato la sua prima rete nel campionato spagnolo nella partita Espanyol-Celta Vigo 3-1, entrando dalla panchina e sigillando il match con l'ultimo gol al minuto 87'.

Primo gol per Cheddira in ????

L’attaccante in prestito dal Napoli si sblocca con la maglia dell'Espanyol ?#Cheddira #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/WFLxlguHq2 — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 30, 2024